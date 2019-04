$!Nahiony Reyes sale del hospital: “estoy en recuperación, y gracias a Dios fuera de peligro”

View this post on Instagram

Dios ha sido maravilloso. Gracias a Él estoy mejorando y finalmente en casa. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de mi estado de salud. Estoy en recuperación y gracias a Dios fuera de peligro. Gracias a los médicos y a las enfermeras que con tanta vocación atendieron mi caso. Gracias del alma por todos sus mensajes, llamadas, visitas y por lo más poderoso, gracias por sus oraciones. Los quiero mucho y me hacen sentir muy amada y especial. Gracias a mi amada familia por ser mi columna, estar con ustedes es sin dudas mi mejor analgésico. #Nahiony