$!Negro, ni mi caballo: presentadora de Univisión habla de los insultos racistas que ha recibido

Es la presentadora del noticiario estelar de la cadena de TV hispana más importante de los Estados Unidos. Una de las periodistas más respetadas de la televisión. Sin embargo, Ilia Calderón ha sido discriminada desde niña por su tono de piel.

Durante una entrevista en El Break de las 7 con Chiquinquirá Delgado, la periodista de 47 años no tuvo problema en admitir que ella fue víctima de la discriminación y el racismo siento apenas una niña en su país natal, Colombia.

"Un dolor que me acompañó durante muchos años de mi vida fue no haberle podido responder a esa chica que me dijo: 'Negro, ni mi caballo'", explica todavía con la voz entrecortada. "Yo pasé por el lado de ella y me trató como si la fuera a contagiar", describe con tristeza.

De acuerdo a People en Español, Calderón ha querido contestar a esa persona que se burló de su tono de piel. Lo hace a través de su libro Es mi turno: un viaje en busca de mi voz y mis raíces donde además se dirige a quienes como ella fueron víctimas de tratos vejatorios.

"Este es el momento en que yo quería contar mi historia porque es cuando más le va a servir a la gente porque me siento cómoda conmigo misma, porque amo lo que soy, amo la mujer en la que me he convertido, la esposa, la madre y la profesional", explica orgullosa.

"Me siento en una posición en la que quiero contar para poder servir a otros, y que otras mujeres de otras minorías que se puedan ver reflejadas en ese espejo entiendan que se puede salir adelante, se puede superar y se puede alcanzar el éxito profesional y personal también", concluye.