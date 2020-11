Nelson Marte afirma que encontró a Certv “por debajo del suelo”

La nueva administración de la Corporación Estatal de Radio y Televisión (Certv) está inmersa en un proceso de cambios que procura convertir la programación de radio y televisión de este canal en atractiva para el público.

El periodista Nelson Marte, quien ya estuvo al frente de la institución, aseguró que entre sus propósitos está demostrar que se puede hacer televisión pública de calidad. “Nosotros no pretendemos competir con los canales privados, porque ellos tienen una orientación distinta a la de los medios que pertenecen al Estado. Pero sí estamos trabajando para presentar un contenido que sea del agrado del público, estamos enfocados en ofrecer entretenimiento, pero alejado de la vulgaridad”, indicó.

Desde que asumió la dirección de Certv la programación muestra los cambios con la llegada de nuevos talentos, los cuales están al frente de contenidos que poco a poco robustecen a la televisora.

Mejor señal

Se percibe una notable mejoría en la señal de aire del canal 4, así como de las emisoras Dominicana F.M., Quisqueya y el canal 17, luego del fortalecimiento de la infraestructura técnica, la cual encontró muy maltrecha.

Emisiones de noticias, producciones de actualidad e información, educación, así como entretenimiento serán anunciado dentro de pocas semanas.

“Los medios estatales están para servirle a la población, tomando en cuenta la pluralidad. En gestiones pasadas el canal se convirtió en una plataforma política del gobierno de turno. Nosotros no creemos en la manipulación política porque no es eficiente. En ese sentido debo decirte que cuando el presidente Luis Abinader me propuso para ser el director (la selección la hace el Consejo de Administración), me manifestó no quería que el canal 4 no fuera un instrumento partidista, que se abriera a todos los sectores y que tuviera una cobertura nacional”.

Señaló que le tomó la palabra al presidente y es por eso que tan pronto llegó dispuso que se hiciera un levantamiento de la parte técnica en todo el país. “Nosotros estamos trabajando para lograr una cobertura por la señal de aire a todos los dominicanos y que se incluyera la difusión del contenido en el extranjero. Estamos trabajando para lograrlo”, agregó.

Nelson Marte encontró deteriorados transmisores y antenas. La señal no estaba llegando a determinadas zonas, pero están remozando y fortaleciendo esas áreas. “Es casi seguro de que lograremos una poyo financiero y técnico de EE.UU. así como del Gobierno central. El canal se podrá ver por la señal de aire hasta nuestra frontera, porque somos una televisión pública”, afirmó.

En los primeros 100 días de su gestión ya el canal oficial comienza a marcar en los estudios de audiencia en el país.

“El canal ha incrementado su audiencia entre el 16 de agosto noviembre de un 0.05% a 0.17% de rating, lo que es muy significativo”.