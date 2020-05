$!Netflix estrenará segunda temporada de “The Umbrella Academy”

Un grupo de héroes con problemas familiares, crisis existenciales, adicciones y muchos secretos, son les responsables de terminar y de salvar al mundo en una nueva temporada de “The Umbrella Academy”, una serie que en su primera temporada logró cifras récord para la compañía de streaming. En 2019 con 45 millones de visionados solamente durante su primer mes.

Desde el 31 de julio los fanáticos de estos atípicos superhéroes podrán ver el resultado de su salto en el tiempo al final de la primera temporada. El elenco original regresa para esta nueva aventura Asi que veremos nuevamente a Vanya (Ellen Page), Luther (Tom Hopper), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan), Diego (David Castañeda), Número cinco (Aidan Gallagher) y Ben (Ethan Hwang).

La historia

The Umbrella Academy sigue a los miembros separados de una familia disfuncional de superhéroes, nacidos en circunstancias extrañas, llamada The Umbrella Academy —(The Monocle, The Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, The Boy, The Horror y White Violin), que trabajan juntos para resolver la misteriosa muerte de su padre mientras se enfrentan a muchos conflictos, debido a sus personalidades y habilidades divergentes.​ Además, deben enfrentarse a la amenaza del apocalipsis.