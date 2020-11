Nicole Peña-Comas: “Me fui a Viena con una maleta llena de sueños”

Apostar a lo que se cree

Para un inmigrante es un reto materializar su sueño en tierra ajena. Pero aunque fue difícil nunca se rindió.

“Fue todavía más complejo llegar a Viena, la capital de la música, donde convergen artistas de todas partes del mundo. Gente con mucho talento que llega de naciones desarrolladas. En mi caso, cuando me preguntaban de dónde venía y decía que era dominicana, de inmediato se asombraban. De hecho me cuestionaban si teníamos orquestas sinfónicas, pero junto a mis hermanas pudimos estudiar aquí, y luego hacer presentaciones. Ha sido todo una experiencia para hoy decir que realice y presenté mi primera producción como solista”, refirió.

Lejos de tener miedo, los comentarios la empujaron a dar lo mejor de ella.

Nicole Peña-Comas invitó a la juventud a no rendirse ante sus sueños.

“Con esfuerzo y perseverancia todo es posible. No me imagine todo lo que está pasando ahora. Me fui a Viena con una maleta llena de sueños, pero no esperaba todo este desarrollo positivo que he tenido”