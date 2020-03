$!No es una broma, están muriendo miles; Belinda critica a los artistas que comparten chistes y bailes en Tik tok

En estos tiempos de cuarentena, la aplicación de Tik tok se ha covertido en el escenario ideal para que artistas de diversas áeras olviden un poco el aislamiento social, y compartan el lado más divertido de la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, no a todo el mundo le parece esta la mejor forma de tratar la enfermedad, que hasta el momento ha acabado con las vidas de más de 25 mil personas en el mundo.

Una de las más criticas ha sido la cantante Belinda. Ella mnostró su preocupación por el impacto de la enfermedad, y criticó que muchos influencers y artistas tomen a la ligera una situación tan complicada.

Belinda comentó que no puede creer cómo en estos momentos la gente se dedica a publicar en redes sociales recetas de cocina o rutinas de ejercicios, así como memes y bromas.

Aunque señaló que no estaba en contra de alguien en específico, sí expresó:

“No es momento de estar todo el día pensando en ejercicio, todo el día enseñando nuestras rutinas o bailes de Tiktok o bromas del coronavirus. No estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo”.

No es una broma esto, se están muriendo miles de personas diario y nosotros estamos subiendo cosas de risa y bromas... a mí no me da risa, no me hace gracia, no me nutre el contenido de lo que hay en este momento

La cantante aseguró que a ella lo que le nutre es leer un libro, hablar con su familia y, sobre todo, pensar qué puede hacer para ayudar a los demás.