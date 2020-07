$!“No puedo creer que me hayas dejado”, el triste mensaje de hermana de nieto de Elvis Presley que se suicidó

La actriz Riley Keough acudió a su cuenta de Instagram para hablar por primera vez en público sobre la muerte de su hermano Benjamin Keough, quien la semana pasada se suicidó. Ambos son hijos de Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley.

El suicidio del joven, de 27 años, ocurrió en Los Ángeles, California.

Junto al desgarrados mensaje, la joven colocó varias fotografías de ambos juntos.

Texto publicado por la actriz

“Las mañanas son las más difíciles. Olvidé que te habías ido. No puedo llorar por miedo a no poder parar nunca. Este es un dolor nuevo para mí. No hay palabras para definirte. Ángel es lo más cercano que se me ocurre. Luz pura. Hermano pequeño. Mejor amigo. Hombre libre. Intelectual. Testigo de mi vida. Alma gemela. Protector. Demasiado sensible para este duro mundo. Espero que me des fuerzas para soportar el enorme agujero que has dejado en mi corazón. Espero que me des fuerzas para comer. Espero que estés acunado en el amor. Espero que sientas el mío. Espero que te sientas dios. Tú eres Dios. No puedo creer que me hayas dejado. No tú, dulce Ben. Cualquiera menos tú. Supongo que esto es un verdadero corazón roto. Espero que nos encontremos de nuevo”.