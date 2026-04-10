Puntacana Resort ofrece Semana Santa 2026 con gastronomía y bienestar

Ganadores del Torneo de Pádel de Pascua 2026 de Puntacana Resort. ( FUENTE EXTERNA )

Puntacana Resort celebró la Semana Santa 2026 con una diversa programación que transformó cada uno de sus espacios en escenarios de experiencias únicas, combinando alta gastronomía, bienestar y entretenimiento en un entorno de lujo frente al mar Caribe.

Durante la temporada, locaciones emblemáticas como Tortuga Bay Puntacana, The Westin Puntacana Resort y La Cana Golf & Beach Club ofrecieron una agenda diseñada para un público que busca exclusividad y autenticidad.

En Tortuga Bay Puntacana, la propuesta adquirió un carácter íntimo y cultural, con experiencias de cenas temáticas en el restaurante Bamboo, noches de flamenco, cine al aire libre y encuentros que integraron música en vivo con artesanía local, reforzando el vínculo entre lujo y cultura.

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En The Westin Puntacana Resort la experiencia se centró en el bienestar y la música, con sesiones de yoga al amanecer, pilates en espacios abiertos y activaciones como el Family Splash en la playa.

La propuesta se complementó con experiencias gastronómicas de mariscos (Ocean Harvest) y barbacoas junto a la piscina, así como noches de jazz caribeño en el Don Queco Cigar Bar, creando una atmósfera sofisticada y relajada.

De su lado, La Cana Golf & Beach Club ofreció una experiencia culinaria en The Grill, con mercados de pescado fresco preparados en vivo, reinterpretaciones de platos tradicionales como el Sancocho del Mar y momentos auténticos como la degustación de habichuelas con dulce, integrando la tradición dominicana en un formato contemporáneo.

El icónico restaurante Playa Blanca se consolidó como uno de los epicentros sociales de la temporada, con sesiones de DJ frente al mar que acompañaron largas jornadas entre gastronomía, coctelería y vistas abiertas al Caribe.

Torneos

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El componente deportivo y social se vivió en el Centro de Tenis Oscar de la Renta, sede de torneos de tenis y pádel, mientras que espacios como The Village Puntacana ofrecieron experiencias familiares como la tradicional búsqueda de huevos de Pascua.

Como parte de la agenda destacada de la semana, Puntacana Resort fue escenario del éxito de la novena (IX) edición de la Copa de Polo benéfica Save the Children – Gulf, celebrada en el Puntacana Polo Club.

Este evento reunió a destacados jugadores y asistentes en una jornada deportiva de alto nivel, consolidándose como uno de los encuentros sociales más relevantes de la temporada.

Asimismo, la Fundación Puntacana aportó un enfoque sostenible con su Farmer´s Market, promoviendo productos locales en el Centro Ecuestre y conectando a los visitantes con la riqueza agrícola de la región.

La programación se completó con celebraciones litúrgicas y experiencias de bienestar en The Spa Puntacana, integrando momentos de reflexión dentro de una propuesta que equilibró sofisticación, naturaleza y tradición.

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