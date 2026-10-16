Comedia "Crisis de media vida" llegará a cuatro escenarios para mejorar servicios de Rehabilitación

El comediante Carlos Sánchez. ( CUENTA DE INSTAGRAM DE LA INSTITUCIÓN )

Rehabilitación invitó al público a disfrutar de Crisis de media vida, el espectáculo de humor del comediante Carlos Sánchez, que llegará a cuatro escenarios del país del 20 al 31 de octubre para recaudar fondos destinados a mejorar los servicios que reciben sus pacientes.

Las funciones, pautadas para las 8:00 de la noche, beneficiarán a la sede de Rehabilitación en Santo Domingo y a los centros de Guerra, Puerto Plata y San Pedro de Macorís. Los recursos recaudados se destinarán a modernizar las instalaciones y ofrecer espacios más cómodos y dignos a las personas que acuden en busca de atención.

Mediante una nota de prensa, la directiva de Rehabilitación agradeció el respaldo a esta iniciativa sociocultural, que forma parte de su programa de recaudación de fondos y contribuye a sostener los servicios que la institución ofrece desde 1963 a personas con discapacidad física o intelectual.

La entidad brinda atención en medicina física, educación especial, cirugía especializada y rehabilitación física e intelectual, con un enfoque centrado en la inclusión y el bienestar de sus usuarios.

Cronología de funciones

Martes 20 de octubre: Casa San Pablo , Santo Domingo . A beneficio de la Sede de Rehabilitación . Boletas : https://tix.do/event/RehabilitaHumorconCarlosSanchez-1

, . A beneficio de la Sede de . : https://tix.do/event/RehabilitaHumorconCarlosSanchez-1 Jueves 29 de octubre: Salón Multiuso de la Cooperativa El Progreso, San Antonio de Guerra. A beneficio del Centro de Rehabilitación Guerra. Boletas : https://tix.do/event/RehabilitaHumorconCarlosSanchez-2

Guerra. : https://tix.do/event/RehabilitaHumorconCarlosSanchez-2 Viernes 30 de octubre: Ocean World , Cofresí, Puerto Plata . A beneficio del Centro de Rehabilitación Puerto Plata . Boletas : https://tix.do/event/RehabilitaHumorconCarlosSanchez-3

, Cofresí, . A beneficio del Centro de . : https://tix.do/event/RehabilitaHumorconCarlosSanchez-3 Sábado 31 de octubre: Club 2 de Julio, San Pedro de Macorís. A beneficio del Centro de Rehabilitación San Pedro de Macorís. Boletas: https://tix.do/event/RehabilitaHumorconCarlosSanchez-4

Todas las funciones comenzarán a las 8:00 de la noche.

Rehabilitación exhortó a las familias, los amigos, las empresas y las comunidades a adquirir sus boletas a través de Tix.do y compartir la iniciativa con otras personas.

La institución destacó que cada entrada representa un aporte a la mejora de los servicios y las condiciones de atención de quienes más los necesitan.