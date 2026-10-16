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Comedia "Crisis de media vida" llegará a cuatro escenarios para mejorar servicios de Rehabilitación

Carlos Sánchez presentará su espectáculo a beneficio de la sede y de los centros de Guerra, Puerto Plata y San Pedro de Macorís

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    Comedia Crisis de media vida llegará a cuatro escenarios para mejorar servicios de Rehabilitación
    El comediante Carlos Sánchez. (CUENTA DE INSTAGRAM DE LA INSTITUCIÓN)

    Rehabilitación invitó al público a disfrutar de Crisis de media vida, el espectáculo de humor del comediante Carlos Sánchez, que llegará a cuatro escenarios del país del 20 al 31 de octubre para recaudar fondos destinados a mejorar los servicios que reciben sus pacientes.

    Las funciones, pautadas para las 8:00 de la noche, beneficiarán a la sede de Rehabilitación en Santo Domingo y a los centros de Guerra, Puerto Plata y San Pedro de Macorís. Los recursos recaudados se destinarán a modernizar las instalaciones y ofrecer espacios más cómodos y dignos a las personas que acuden en busca de atención.

    Mediante una nota de prensa, la directiva de Rehabilitación agradeció el respaldo a esta iniciativa sociocultural, que forma parte de su programa de recaudación de fondos y contribuye a sostener los servicios que la institución ofrece desde 1963 a personas con discapacidad física o intelectual.

    La entidad brinda atención en medicina física, educación especial, cirugía especializada y rehabilitación física e intelectual, con un enfoque centrado en la inclusión y el bienestar de sus usuarios.

    Cronología de funciones

    Todas las funciones comenzarán a las 8:00 de la noche.

    Rehabilitación exhortó a las familias, los amigos, las empresas y las comunidades a adquirir sus boletas a través de Tix.do y compartir la iniciativa con otras personas.

    La institución destacó que cada entrada representa un aporte a la mejora de los servicios y las condiciones de atención de quienes más los necesitan.

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