$!Nuevo Tubérculo Gourmet reacciona a las críticas negativas tras asumir el personaje

“Eran de esperarse, no me van a tratar bien porque es un personaje que la gente tiene muchos años viéndolo escenificado por Raymond Pozo, que fue quien le dio vida a personaje”, dijo a Másvip.

“No lo asimilé en el momento”, confesó al hablar del instante cuando le hicieron la propuesta de asumir el rol del personaje de Pozo.

“Me siento honrado del que señor Juan Ramón Gómez Díaz me haya seleccionado a mi como figura para encarnar ese personaje, lo cual los derechos de ese personaje le pertenecen a Medios Telemicro”, enfatizó.

El fin de semana pasado Luciano fue anunciado como el nuevo “Tubérculo Gourmet”, quien a partir de ahora tendrá participaciones los sábados a las 7 de la noche en el espacio “El show de la comedia”, esto según comunicó una fuente al portal MásVip.

De acuerdo a la información, el Grupo Telemicro tiene en sus archivos el registro del nombre del glotón personaje.

Disgusto entre el público

Daniel Luciano parece que no ha pasado la prueba entre los seguidores del popular personaje. Como suele pasar, la mayoría no se acostumbra, y han asegurado que no llega al nivel de Pozo.

“Daniel es un excelente comediante y lo admiro mucho, pero nadie como Raymond para ese Personaje”, “tremendo huevo que han puesto”, “Ese personaje es de Raymond, sólo él sabe hacerlo”, “Raymond es que le da el saoco. Hablando de barriga y el no tiene, no se le cree que come. Nadie como Raymond Pozo”, son solo algunos de los cientos de comentarios que han puesto los usuarios de YouTube debajo del video, con el nuevo Tubérculo.

“No entiendo por qué buscan reemplazar una persona, por otra, todos sabemos que Raymond le pone sazón a la cosa”, señaló un lector en la página de Diario Libre.

Otros dos compararon el trabajo de los comediantes: “es cierto que para los gustos los colores, porque ese Daniel Luciano no me da ni un poco de risa, en cambio a Raymond tu lo miras y te orinas de la risa” y “le falta originalidad y eso mi estimado eso molesta a los fanáticos”.

Entre todos hubo algunos que defendieron el trabajo del nuevo interprete. “Hay que dar oportunidad. Ni siquiera tiene 2 semanas. Para hacerlo por primera vez esta muy bien”, señaló un lector.