$!¡On fire! El calendario 2020 que hicieron los bomberos de Australia

Los bomberos de Australia no solo apagan fuego, sino que también lo provocan. Unos 30 voluntarios, con cuerpos espectaculares, posaron una vez más para la realización de un calendario que tiene como fin recaudar fondos para organizaciones benéficas, entre las que se destacan las que ayudan a niños quemados y ancianos.

Los fondos que se recauden este año también beneficiarán a Pets Of The Homeless (POTH), organización que alimenta a las mascotas de las personas sin hogar, y que además proporciona alojamiento temporal para mascotas que no pueden ser cuidadas por sus dueños debido a situaciones de violencia doméstica o eventos imprevisibles que pueden ocurrir.