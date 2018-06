Ozuna se la juega como actor en “Qué León”, de Frank Perozo

SANTO DOMINGO. “Qué León”, una de las nuevas propuestas del cine dominicano que se estrenará este año está en pleno rodaje, pero el elenco y el equipo de producción bajo la dirección de Frank Perozo hicieron una pausa la filmación para reunirse con periodistas de medios locales e internacionales y compartir más detalles de este filme en el que además de contar con los reyes de la comedia Raymond Pozo y Miguel Céspedes, también es el estreno cinematográfico de la estrella de música urbana, Ozuna y de la presentadora de televisión Clarissa Molina.

“Qué León” cuenta la historia de amor de Nicole (Clarissa Molina) y José Miguel (Ozuna), dos jóvenes que por coincidencia del destino comparten apellido León aunque no estén relacionados. De todas formas el hecho de que ambos vienen de distintas clases sociales no evita que se enamoren, pero sus padres, Don Camilo León (Raymond Pozo) y Tito León (Miguel Céspedes) se oponen y ocasionan un sinnúmero de situaciones en las que la joven pareja tendrá que luchar para que prevalezca el amor.

El encuentro tuvo lugar en La Marina de Casa de Campo, espacio donde actualmente se graban escenas de la película y los representantes de los medios tuvieron la oportunidad de interactuar con Ozuna y Molina.

“Ha sido una experiencia única en mi vida”, expresa Ozuna sobre lo que ha vivido durante el rodaje. “Es la primera vez que actúo y hablo, he estado en videos y otras cosas pero no se comparan en nada con lo que ha sido esto. Me ha gustado mucho, creo que va a complementar mucho mi carrera y es un equipo grandioso con Frank dirigiéndonos como si fuera un padre”.

También estuvo presente el resto del elenco que abarca a talentos nacionales e internaciones como Celinés Toribio, Jorge Pabón (Molusco), Milagros German, Irving Alberti, Stephany Liriano, Anyelina Sánchez y Candy Flow. Además hay que destacar la participación del presentador de TV puertorriqueño Jaime Mayol, y la actriz estadounidense Christine Marzano. En esta producción también se ve el regreso del equipo técnico detrás del éxito de “Colao”, incluyendo al director Frank Perozo.

Durante el intercambio miembros del elenco compartieron anécdotas sobre el proceso de rodaje y uno de los detalles que más sobresalieron fue lo complicado que ha sido coordinar la filmación cuando se cuenta con un grupo de talentos que tienen un agenda tan apretada como, por ejemplo, son los casos de Ozuna, quien se encuentra en medio de una gira, y del Molusco, quien todos los días participa en un programa de radio en vivo.

“Aquí tenemos un rompecabezas por cuestiones de tiempo y si se sale una pieza se puede caer todo”, comentó Frank Perozo al referirse al proceso de filmación. “Nuestra productora ejecutiva y todos nuestros productores están haciendo todo el proceso mucho más viable para todos nosotros, principalmente para mí y los actores. Es una película mucho más ambiciosa que ‘Colao’ a partir del guion”.

Asimismo, el Perozo también habló sobre cómo ha sido dirigir Ozuna y Clarissa, dos de los protagonistas que nunca antes habían actuado en una película, mucho menos en un papel principal.

“Han estado mucho tiempo expuestos a cámaras, han estado en videos, han tenido ya una experiencia”, explica el director. “Son géneros distintos pero gracias a su talento y su inteligencia ambos han tenido la capacidad de adaptarse perfectamente a lo que es un rodaje cinematográfico”.

“Qué León” inició su rodare el pasado 5 de junio entre locaciones de Santo Domingo y Casa de Campo en La Romana, y será estrenada en cines locales partir del próximo 29 de noviembre, en Puerto Rico y las islas del caribe el 6 de diciembre, mientras que en Latinoamérica y Estados Unidos su estreno está pautado para enero del 2019. Este filme cuenta con la producción ejecutiva de Caribbean Cinemas, producción general de Bougroup y distribución internacional de Spanglish Movies.