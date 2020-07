$!Padre de cantante de Tercer Cielo está en coma a causa del COVID-19

El padre de la vocalista de Tercer Cielo, Evelyn Herrera se encuentra en coma debido a complicaciones generadas por el COVID-19.

La información la compartió la propia artista en las redes sociales de la agrupación que forma junto a su esposo Juan Carlos Rodríguez.

“Las últimas dos semanas han sido difíciles para nosotros. Mi padre, el pastor Moisés Herrera, se encuentra en coma, librando una impresionante batalla contra el COVID-19”, escribió Herrera.

“Él ha sido un tremendo guerrero toda su vida y ha bendecido a miles en su ministerio. Mi oración es que esta no sea su última batalla, aunque admito que se encuentra debilitado y sus pulmones no están respondiendo si no con ayuda del ventilador. Dios es un Dios de milagros y no nos rendimos en creer”, prosiguió.

De inmediato, sus seguidores escribieron mensajes de aliento y desearon pronta mejoría para su padre.