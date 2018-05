“Para un cantante las canciones son como los hijos, no se puede decir que quiere a uno más”

SANTO DOMINGO. Casi 50 años han pasado desde que una hermosa y talentosa jovencita de apenas 12 años irrumpiera en la escena musical. Hoy, con cerca de 40 producciones discográficas, numerosas telenovelas y decenas de obras de teatro, Yolandita Monge sigue vigente.

Como muestra, su más reciente gira de conciertos que la ha llevado a recorrer varias ciudades de América Latina, entre ellas Santo Domingo, lugar que según dijo a Diario Libre es especial para ella por los momentos vividos y el apoyo que siempre le han brindado los dominicanos a todos sus proyectos.

La artista puertorriqueña, quien se presentará este próximo jueves 24 de mayo en el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, habló sobre este espectáculo y su vida.

—El público dominicano siempre espera con ansias tus conciertos, ¿qué pueden encontrar en esta oportunidad los que asistan al show?

Una celebración bien grande de recuerdos, de añoranzas, de canciones que ustedes escogieron poner en los primeros lugares. Las canciones nos llevan a revivir momentos particulares de celebración o de tristeza de algunos momentos de nuestras vidas. Esa es la mejor manera de conectarnos con la música que es un idioma tan universal.

Para este concierto en Santo Domingo vamos a hacer una selección de las canciones que cantaremos, debido a los éxitos que hemos tenido durante mi trayectoria musical. Igual, las canciones que no estén incluidas, si la gente las pides, por supuesto que las cantamos.

—¿Qué significa para usted que, independientemente de si ha grabado nuevas canciones o no, su público se mantenga fiel y expectante de sus presentaciones?

Significa para mí mucho. Es el pergamino o trofeo más grande que me puede dar la gente en vivo. A mí me emocionan mucho sus aplausos y vivo agradecida eternamente. Doce años tenía yo cuando pisé por primera vez la República Dominicana, que mi madre tenía que pedir permiso para que me dejaran cantar en los lugares en donde se vendían bebidas alcohólicas, guardo muy buenos recuerdos de mi público dominicano.

—En su carrera ha incursionado en varias áreas del arte, la actuación, animación de radio y TV, la composición, la interpretación y últimamente la pintura, ¿cuál de estas expresiones disfruta más o disfruta del arte en general?

El arte en general, yo he sido muy artística desde muy niña. Hago muchas cosas con mis manos. Ahora estoy aprendiendo a pintar, nunca paro de aprender, yo soy una persona muy inclusiva. El arte en mi vida está en todo, y si no hay arte, yo me encargo de hacerlo artístico, le busco la vuelta. Hay que vivir agradecida.

—La vida de un artista no es fácil, se sacrifican muchas cosas, ¿cuáles han sido esos sacrificios que ha tenido que hacer por su carrera?

Sin duda cuando tienes que dejar tu familia, tus intimidades y tus cosas porque tienes que montarte en un avión para realizar un concierto, pero yo he aprendido siempre ha crear amor a donde quiera que vaya.

Sin embargo, son mayores las satisfacciones o las recompensas, porque no hay dinero con que pagar esas alegrías, esas sonrisas y esos aplausos que te da la gente cuando se te acercan.

—¿Cuál ha sido la canción que más ha disfrutado, tal vez por el momento en que la interpretó?

Hay una canción que siempre la tengo que cantar y la menciono porque la he hecho de mil maneras diferentes, la que me catapultó y es “Cierra los ojos y juntitos recordemos”, porque siempre vamos a recordar a alguien o algún momento especial en nuestras vidas. Pero en general, las canciones son como hijos no puedes decir que quieres a uno más. Son iguales para ti.