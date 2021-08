$!Paty Navidad es hospitalizada por complicaciones de COVID-19

La actriz mexicana Paty Navidad fue hospitalizada, debido a complicaciones por el COVID-19, enfermedad que contrajo hace unos días durante las grabaciones del reality 'Master Chef Celebrity', en el que participa actualmente.

Según informó la revista 'TV Notas', una fuente cercana a la artista confirmó que una unidad del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (Erum) de México fue por ella hasta su domicilio para trasladarla a un centro médico porque necesitaba intubación para apoyar su respiración.

En días pasados, Paty Navidad informó en sus redes sociales que había dado positivo a una prueba PCR a la que se sometió. En aquel momento dijo que estaba sana y arremetió contra el resultado del diagnóstico.

“No al nuevo orden mundial dictatorial y tiránico, no al miedo, no a la manipulación y no a la mentira. No estoy enferma, estoy completamente sana. Nadie en el mundo se infecta de un 'virus letal' sin tener ni un solo síntoma, como ahora dicen que es mi caso'', manifestó tras darse a conocer su contagio.

Paty Navidad ha dejado clara su postura respecto a que no acepta la existencia del coronavirus y se negó a recibir la vacuna contra el virus, lo que le ha valido duras críticas por parte del público y sus colegas.