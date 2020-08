Pavel Núñez explota en Twitter: "Tiene que ser muy miserable tu existencia"

En esta época donde escondidos detrás de sus teclados y en la mayoría de los casos con perfiles falsos en redes sociales, muchas personas se creen con la autoridad de criticar a figuras públicas sin el más mínimo de criterio o respeto.

Emblemáticos comunicadores, artistas y políticos sufren día a día este tipo de acoso por parte de los denominados haters de las redes sociales. Sin embargo, no todos están dispuestos a ser insultados sin responder.

Pavel Núñez ha dejado esto muy claro y ha reaccionado a este tipo de ataques.

"Estoy harto de los “abajo el que esté arriba” de los revolucionarios de Twitter aquellos cuya “valentía” solo aparece para escribir oprobios pero que se orinan en la ropa si ven de frente al que criticaron en redes, les dedico mi más profundo váyanse a la mierda a los haters", escribió molesto el cantautor a través de Twitter.

Continuó: "El que me conoce sabe que no me pronuncio así y menos por estos medios, pero hoy estoy bastante harto y más que dolido con la crueldad de quienes solo aparecen para destruir aportes, esos que solo señalan por la envidia que produce no tener lo criticado. A ti querido hater, pequeño gusano sin talento, ser sin aporte alguno que solo vive para desmeritar al que aporta, te digo: tiene que ser muy miserable tu existencia, que te satisface el no fundamento y la repetición de la mentira que otro hater dijo" .

Aunque en los mensajes, el artista no explica de manera directa el motivo de su enojo, en una respuesta a un usuario se deduce la posibilidad que esté relacionado a las críticas que ha generado en Twitter la decisión del Poder Ejecutivo de otorgar una pensión de RD$96 mil pesos a la viuda de Víctor Víctor, con quien Pavel tenía una gran amistad.

"Si el muerto fuese tuyo tú también estarías indignado por los comentarios despectivos que he leído, espero me entiendas", le respondió Pavel a un usuario.

Además, otra usuaria comentó: "Que otro la merezcan no necesariamente sea que ella, la esposa de Víctor, no la necesite, la de ella está bien y la de otra que den también, las pensiones son malas cuando no es a ti o a uno de los tuyo, la desgracia de la SS nos lleva a eso".