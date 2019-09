Perdió una pierna en terrible accidente, pero nunca renunció a sus sueños de ser bailarín

Desde muy temprana edad José Luis Gutiérrez soñaba con ser un bailarín y gimnasta, que con su arte lograra emocionar a quienes le vieran en el escenario. Con muchas horas de práctica y una disciplina férrea, se convirtió en un referente para sus compañeros y amigos.

Un día, y con apenas dieciséis años, el artista de la danza vio sus sueños frustrados.

Un conductor irresponsable le arrebató de cuajo sus deseos de éxito y de paso su pierna. Él narró que todo sucedió tan rápido.

“Desde los 11 años he sido bailarín y gimnasta. A mis 16 años tuve un accidente de moto, en el cual perdí la pierna”, así describió el valiente el momento que cambió su vida para siempre.

A Diario Libre contó: “cumplo ocho años que perdí la pierna en un accidente en Las Terrenas, fue por imprudencia de un chofer que venía en vía contraria”.

“Para mí la vida se acabó en ese instante, yo vi que todo se derrumbó. No sentía el apoyo de nadie, pasé por ansiedad y depresión y quise suicidarme dos veces. Pensaba que mis sueños no los iba a cumplir porque no me daba la oportunidad”, narró entre lágrimas.

Y continuó: “Decidí en un momento que ya basta de que me digan que yo no podía bailar por carecer de una pierna, y entrené por mi mismo, porque a través de la danza me transformo”.