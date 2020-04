$!Personalidades dominicanas que han vencido el coronavirus

El coronavirus COVID-19 es una enfermedad respiratoria que puede desencadenar en problemas serios o acabar con la vida de una persona. A la fecha más de 2 millones de personas en el mundo han sido diagnosticadas con la enfermedad y cerca de 200 mil personas han fallecido.

En la República Dominicana los datos tampoco son nada halagüeños. De los datos anteriormente expuestos, casi 5 mil confirmados corresponden al país, con 235 personas que han perdido la batalla contra la enfermedad.

Sin embargo, afortunadamente no todos son datos negativos. Casi 700 mil personas se han recuperado a nivel mundial, de las cuales más de 400 pertenecen a esta media isla.

Varias figuras del mundo del entretenimiento, el deporte, la cultura y la sociedad en general, pertenecen a los afortunados que han podido ganarle la batalla a esta enfermedad.

Como una forma de motivar a las personas a continuar cuidándose, evitando salir de casa para evitar el contagio, y como muestra de apoyo al personal sanitario dominicano, desde Diario Libre hemos hecho un levantamiento de las figuras públicas locales que superaron la enfermedad.

Mundo del entretenimiento

Magali Febles

Directora del Miss República Dominicana Universo

A través de sus redes sociales, la misma vía donde anunció su contagio, la experta en certámenes de belleza, reveló que ha superado el coronavirus. Lo hizo mostrando los resultados de la tercera prueba realizada, dando negativo.

“Comparto con ustedes con mucho regocijo, infinitamente agradecida de sus oraciones y buenos deseos que ¡Dios hizo su obra en mí!...... ¡Mi tercera prueba! ¡NO DETECTADO! ¡La gloria es de Dios!!!! ¡Gracias padre, gracias padre, gracias padre! Y a ustedes Dios los cubra con su manto protector. Arrodíllense hagan cambios en sus vidas demuestren que aman de corazón a Jesús al Padre y al Espíritu Santo que Dios Jehová es maravilloso!”, fue el mensaje de la formadora de reinas de belleza, que el pasado 26 de marzo, anunció que dio positivo al COVID-19.

Waddys Jáquez

Actor, director y productor de cine y teatro

El actor y director de teatro Waddys Jáquez compartió en su cuenta de Instagram, un desgarrador testimonio luego de sobrepasar la crisis de salud por la que atravesó tras ser infectado por COVID-19.

"Señores, el coronavirus es real y está matando a muchísima gente en el mundo. Yo quiero que cobremos conciencia sobre este mal", comentó al compartir una secuencia de los videos que grabó y que no fue hasta hoy cuando pudo compartirlo debido a la gravedad en que se encontraba.

Jáquez fue diagnosticado con una neumonía y enviado a su residencia a seguir el tratamiento. Sin embargo, sus pulmones colapsaron y debió ser entubado.

Evelyn Herrera y Juan Carlos

Integrantes Tercer Cielo

Los cantantes, esposos e integrantes del dueto Tercer Cielo, informaron a través de la cuenta de Instagram oficial de la agrupación de música cristiana que habían superado la enfermedad.

"...Han sido unas dos semanas y media muy fuertes, pero estoy tan contenta que estoy mucho mejor ya. Es la primera vez que me arreglo. He estado en pijamas, no tenía fuerzas para levantarme ni bañarme. Tuve que esforzarme todos los días, porque este virus es algo que toma el cuerpo y te ataca con todo. No es un juego..", escribió Evelyn.

Johnny Ventura

Merenguero

El Caballo Mayor, Johnny Ventura ha vencido muchas batallas en su vida, y esta vez no iba a ser la excepción.

El merenguero fue diagnosticado con COVID-19 a mediados de marzo y, tras ser internado, ha resurgido como el ave fénix y ahora asegura estar de vuelta y con más fe, y libre de coronavirus.

"Estamos devuelta y con más fe, oraremos por todos aquellos que lo necesitan ahora y que el Señor los bendiga”, es parte del mensaje de agradecimiento de Johnny Ventura que ha compartido con sus fanáticos a través de sus redes sociales junto a un video donde se le ve saludable como siempre.

"Es el momento de agradecer, primero a Dios por esta prueba que nos ha permitido pasar con éxito. Volver a la vida, volver a la paz", dijo en un video subido a sus redes sociales.

Frenny Calvo

Expresentadora de TV

Con un desgarrador testimonio la expresentadora de televisión dominicana Frenny Calvo hizo público su diagnósticos de coronavirus. Sin embargo, la residente en Estados Unidos anunció a través de su cuenta de Instagram que gracias a los cuidados médicos, tanto ella como el resto de su familia han superado la enfermedad.

"Gracias a Dios y todas sus oraciones, las 3 pudimos vencer el COVID-19. Ustedes son súper, gracias", escribió la joven junto a una fotografía de su familia.

Rafelito Román

Músico típico

El veterano músico típico Rafelito Román, agradeció a Dios y las raciones de sus fanáticos, tras superar la enfermedad.

“Quiero agradecer infinitamente la preocupación de toda mi gente, de todos mis amigos, que no tengo como pagarle tantas muestras de cariño, gracias a Dios ya estamos en casa”, reaccionó el conocido músico y acordeonista de 67 años tras haber sido dado de alta de un centro médico de Santiago.

El merenguero declaró que con la ayuda de Dios le ganó el pleito al Coronavirus, al tiempo que exhortó a sus seguidores que no crean en informaciones distorsionadas sobre su salud, al expresar que se encuentra bien.

En la política

José Hazin

Senador

El senador por la provincia de San Pedro de Macorís, José Hazin Frappier, reveló que ha dado negativo en pruebas de PCR, entrando así en categoría de pacientes recuperados de COVID-19.

Hazin, quien estuvo ingresado en el Centro Hospitalario de la Universidad Central del Este, en Santo Domingo, informó que se le realizaron las pruebas de PCR, como indica el protocolo y que la misma ha dado negativo.

Miguel Vargas

Canciller de la RD y presidente del PRD

Tanto el ministro de Relaciones Exteriores como su hijo se recuperaron del coronavirus.

Hace unos días, Miguel Vargas, anunció que estaba sano de COVID-19, luego de practicársele la prueba y dar negativo. Este lunes reveló el “tratamiento experimental” que recibió y que le permitió rebasar la enfermedad.

El funcionario anunció que fue tratado con hidroxicloroquina (Plaquinol) y un antibiótico de amplio espectro (Azitromicina). Todo el tratamiento indicado y supervisado por el doctor José Yunén.

Rubén Luna

Diputado

El diputado de ultramar, Rubén Luna, quien recientemente renunció del PRD para apoyar al PRM y su candidato Luis Abinader, fue contagiado con severos síntomas del COVID-19, y dijo anoche a este reportero que está superando esa fase y recuperándose en cuarentena en su hogar.

“Si hubiera ido al hospital hubiese sido un hombre muerto”, afirmó en alusión a la falta de cupo en los nosocomios de la ciudad, a menos que no se llegue grave.

Gustavo Sánchez

Vocero diputados PLD

El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, informó este miércoles que luego de agotar el protocolo para retornar a la normalidad le fue realizada la prueba que confirma los resultados negativos de la carga viral del coronavirus en su cuerpo.

Sánchez escribió a través de su cuenta oficial de Twitter: "Luego de agotar el protocolo de rigor para retornar a la “normalidad” se me ha realizado la prueba que confirma los resultados NEGATIVOS de la presencia de carga viral en mi cuerpo. Gracias a Dios por estar al lado de un pueblo al que le devuelve la esperanza de que todo va estar bien."

Siquió NG. de la Rosa

Síndico electo de San Francisco de Macorís

El alcalde electo de San Francisco de Macorís, también superó el coronavirus.

“Por prescripciones médicas Siquió NG. de la Rosa tendrá que permanecer dos semanas en su residencia llevando el tratamiento indicado y cumpliendo con el protocolo sanitario de rigor”, informó su vocero.

Roquelto García

Alcalde electo de Puerto Plata

Otro alcalde electo se recuperó de esta enfermedad. Se trata Roquelto García, alcalde electo de Puerto Plata por el Partido opositor Revolucionario Moderno (PRM),.

Así lo informó el neumólogo Jhonny Tavárez, médico de cabecera del dirigente político.

El galeno explicó que su paciente está en un proceso de reposo tras presentar un cuadro asintomático respiratorio. Agregó que de acuerdo a cómo evoluciones evolucionado Roquelito García podrá reintegrarse pronto a sus actividades cotidianas.

Sociedad

Félix Antonio Cruz Jiminián

Médico

Concluimos con una de las recuperaciones que dio más alegría al pueblo dominicano. Tras verse en un estado grave, por complicaciones del coronavirus, el dengue y cuadro respiratorio, que lo mantuvo conectado a un ventilador artificial por varios días, se recuperó de la enfermedad y ya se encuentra en su casa, el médico Félix Antonio Cruz Jiminián.

La periodista Ada Guzmán, encargada de comunicaciones del doctor Cruz Jiminián, agradeció en nombre de las familias Cruz Jiminián, Cruz Camacho y Cruz Fermín, al presidente Danilo Medina, al ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas y demás autoridades, por hacer posible que el destacado médico dominicano recibiera de manera oportuna el tratamiento para el restablecimiento de su salud.

Así también, al jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Plaza de la Salud, doctor César Gamalier Matos, a su equipo de médicos, enfermeras y a todo el personal de ese prestigioso centro de salud, por la atención de calidad y el esfuerzo realizado para la pronta recuperación del “Ángel del Pueblo”.

El diagnostico de coronavirus no es una sentencia de muerte, pero ha demostrado ser muy letal, por lo que es necesario que sigamos protegiéndonos de la mejor forma, quedándonos en casa.