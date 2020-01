$!Personalidades dominicanas también lloran por Kobe Bryant

View this post on Instagram

La vida... La frágil vida... Que se nos dá como regalo hasta que se va.. Sin permiso, sin arreglos previos, sin permitirnos despedidas ni adioses necesarios. Acostumbrarnos y ejercer el desapego es lo único válido...Hoy le toca a un inmortal del deporte y a una hermosa niña que empezaba su vida. Así de caprichosa y autoritaria es la señora muerte. Y sorpresiva.. e irreverente. Y definitiva e irreversible muerte! Nos queda seguir... Y recordar. Y honrar!