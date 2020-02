$!Personalidades indignadas por suspensión de elecciones municipales

View this post on Instagram

UN MENSAJE A MI NACION: Nosotros somos "DOMINICANOS" no somos ni "pld,prd,prm,prsc, etc." DEBEMOS AUTO EDUCARNOS ELEGIR ROLES DIFERENTES QUE APORTEN A NUESTRO DESARROLLO UN ARTISTA NO ES MAS IMPORTANTE QUE UN DOCTOR NI VICEVERSA TODOS SOMOS SERES HUMANOS CON IGUALDAD DE DERECHOS... SI UD SE PREPARA Y CONTRIBUYE DESDE SU POSICION CON BONDAD Y HUMILDAD TENDREMOS UNA MEJOR NACION NO DEJES QUE EL ODIO TE INVADA NO PERMITAS QUE TU VALIOSA EXISTENCIA SEA MANIPULADA POR NADIE ... ERES LO MAS IMPORTANTE RECUERDALO SIEMPRE NO IMPORTA TU PREFERENCIA POLITICA NI TU IDEOLOGIA ... ERES PRIMERO DOMINICANO ( RECUERDALO POR SIEMPRE) ??