“Pienso que decidir no sacar un disco es minimizarse como artista”

SANTO DOMINGO. Luego de muchos años buscando penetrar en la complicada industria musical y ganarse un lugar en el gusto popular, el éxito se le fue adelante a Manny Cruz. Así lo confesó emocionado por su “Primer concierto”, a celebrarse el 19 de abril en Hard Rock Café, espectáculo en el que presentará su disco Sobrenatural.

—¿Por qué esperar tanto tiempo para un primer concierto?

No tenía un repertorio. Cantaba los cuatro temas que tengo y hacía algunos covers, y es que todo esto me cogió adelante y no había podido terminar el disco. A pesar de que en este año y medio que llevo de carrera como solista he realizado más de 100 presentaciones en eventos privados y conciertos, no había tenido un show que sea Manny Cruz en concierto. También es que soy un poco meticuloso. Llevo un año y 8 meses trabajando en el disco y terminé hace apenas un mes. Este es el primer concierto producido por mi equipo de trabajo. Es donde vamos a lanzar el álbum, donde vamos a mostrar las canciones nuevas, un show completamente pensado para mis maniáticas y maniáticos.

—¿Qué vamos a encontrar en el disco?

Sobrenatural está compuesto por 12 canciones en las cuales no me quise encasillar en un género. Tengo merengue fusionado con pop, tenemos a Tarde que es una balada, pero esta fusionada con trap y R&B. En Aquí se va experimenté con algo bailable. No es lo que se está consumiendo ahora mismo en la música, ni es algo que haya hecho, pero está funcionando bien. Es el primer tema en el que no hablo ni de amor, ni de desamor. Es de pura ‘chercha’, para bailar y disfrutar. Quise atreverme porque a pesar de que me encuentro mucha gente que me dice quédate en esa línea romántica que te va bien, a mi no me gusta encasillarme.

—¿Todas las canciones son de tu autoría?

En el disco verán canciones mías, otras de mi hermano Daniel Santacruz y algunas de los dos.

—¿Cuándo veremos un dúo entre los hermanos?

Eso viene por ahí, hablemos de eso en mayo o en junio (risas).

—¿Por qué un disco en este tiempo en que muchos artistas apuestan a lanzar sencillos?

Soy de la vieja escuela, me gusta tener ese disco palpable, que tú puedas llevarlo y decir: soy Manny Cruz y esto es lo que estoy vendiendo. Que el público pueda tener en sus manos algo tangible. Sé que mucha gente piensa en lanzar sencillos por sencillos, y por eso hay muchos artistas que ya no lanzan discos, pero pienso que decidir no sacar un disco es minimizarse como artista. Las grandes figuras como Shakira o Enrique Iglesias lanzan discos. Creo que pensar en no hacerlo es pensar en pequeño.

—Te están pasando muchas cosas. ¿Cómo las estás digiriendo?

Tengo tantos años tratando, luchando en el medio artístico y gracias a Dios he ido logrando cositas, pero desde que lancé Sobrenatural ha sido sorprendente. El 2016 fue increíble, luego el 2017 lo superó y este 2018 empezó con el nacimiento de mi hijo, que a nivel personal es mi mayor bendición, las tres nominaciones a los Soberano, la nominación a premios Billboard, el premio ASCAP, mi primer concierto, el lanzamiento de mi disco, mi participación en la película “Pobres millonarios”... A veces voy manejando y me quedo pensando en todo lo que está pasando y solo respiro y digo: gracias. Uno nunca sabe cuándo es que Dios tiene las cosas preparadas para uno. Hubo muchos momentos en los que iba a tirar la toalla para irme a los EE.UU. a olvidarme de todo esto.

—Anunciaste un dúo con Martha Heredia ¿Cómo se da esto?

Conocí a Martha justo antes de ella irse a Latin American Idol. Luego de su condena mantuvimos el contacto. Nos escribíamos de vez en cuando para saber del otro. Cuando veo que sale libre me alegré mucho. Ya tenía el tema, Tienes dueño, y pensé que era perfecto para un dúo, pero no me atrevía a llamarla, porque me imaginaba que necesitaba un tiempo, pero cuando vi que estaba subiendo videos cantando la llamé. Le dije: Martha quiero hacer un tema contigo y ella me dijo que encantada. Le mandé el tema y le gustó mucho. Cuando vi los comentarios en redes sociales a raíz de la publicación el 90 % de los comentarios eran positivos. Creo que va a gustar mucho. Es una balada cortavenas.