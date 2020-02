$!Plácido Domingo revisa su disculpa, España cancela más actuaciones

Plácido Domingo enmendó el jueves su disculpa con las múltiples mujeres que lo han acusado de conducta inapropiada, haciendo varias acotaciones a una declaración de hace dos días en la que dijo que asumía “toda la responsabilidad” de sus acciones.

En una declaración en su página de Facebook, publicada mientras varias salas de conciertos europeas cancelaban sus presentaciones, el legendario tenor dijo que quería “corregir la falsa impresión generada por mi disculpa”.

“Mi disculpa fue sincera y de todo corazón, a cualquier colega al que pueda haber herido de alguna manera por cualquier cosa que haya dicho o hecho”, escribió. “Pero sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente con nadie, y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie”.

En su declaración del martes, Domingo había dicho que respetaba a las mujeres que se habían pronunciado, y “quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones y he crecido a partir de esta experiencia”.

La vocera de Domingo, Nancy Seltzer, no hizo comentarios cuando se le preguntó cómo debían conciliarse ambas declaraciones.

Dos de las acusadoras de Domingo, las cantantes de ópera Patricia Wulf y Angela Turner Wilson, calificaron la revocación de su disculpa como “extremadamente insultante”.

“El mundo sabe que él es culpable de su comportamiento predatorio y aun así, él sigue negando que nos manoseó y nos hizo proposiciones y tomó represalias en contra nuestra cuando rechazamos sus avances”, dijeron Wulf y Wilson en un comunicado conjunto emitido por su abogada.

Domingo hizo su declaración inicial en respuesta a los hallazgos de una investigación del sindicato estadounidense que representa a los cantantes de ópera, en la que se halló que el astro se había comportado inapropiadamente a lo largo de dos décadas cuando desempeñó cargos directivos en la Ópera Nacional de Washington y la Ópera de Los Ángeles (LA Opera).