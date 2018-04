“Planeaba mi muerte y la muerte de mi hijo”, confiesa youtuber dominicana

SANTO DOMINGO. Es conocida en el medio artístico de los Estados Unidos por sus vídeos jocosos, pero con mensajes de empoderamiento hacia la mujer. Lisette Edwardo, conocida como Chikybombom es toda una sensación. Sus audiovisuales la han llevado a ser tomada en cuenta para campañas publicitarias, ser admirada por artistas de la talla de Olga Tañón y colaborar en programas de televisión de Univisión y Telemundo, las dos cadenas de televisión más importantes de habla hispana de Norteamérica. Los más recientes “Mira quien baila”, reality de baile, donde compitió y Al Rojo Vivo, con María Celeste.

Sin embargo, detrás de su extrovertida personalidad existe una historia de depresión, maltratos y muchas penurias, así lo confesó la celebridad dominicana, durante una entrevista con el animador chileno Don Francisco, al que le confesó que la separación del padre de su hijo, el hambre que pasó siendo inmigrante y la impotencia de no poder suministrar a su retoño lo que necesitaba la llevó a pensar en quitarse la vida y quitarle la vida a su hijo.

“No quería ser madre soltera, ser madre soltera ha sido lo más grande que me ha pasado en la vida”, aseguró La Pantera, como también se le conoce.

Al ser cuestionada sobre si pensó en suicidarse respondió: Yo planeaba mi muerte y la muerte de mi hijo”. Y abundó: “No tenía trabajo, pasé hambre, conocí lo que era no tener un dólar para comprar la leche a tu hijo...Para el que me rodeaba yo era una mujer feliz, porque fingía una felicidad que no existía en mí”.

Aseguró que salió a adelante gracias su fe y a los vídeos con los que se ha hecho famosa.

“Comencé a buscar de Dios, comencé a conocerme a mí misma, comencé a respetarme, a valorarme, a amarme...Y decidí hacer vídeos en las redes sociales contando mi historia. Y fue algo tan mágico, fue como que Dios me ponía las personas que tenían situaciones peores que las mías, y yo decía, pero yo no estoy pasando nada”, afirmó.