$!Polémica con Andrés García; dice sus hijos lo abandonaron y podría dejarle fortuna a hijastro

El veterano actor de origen dominicano Andrés García a sus 78 años dice estar más solo que nunca. En una entrevista con TV Notas, desde su residencia en Acapulco, Guerrero, México, asegura que sus hijos lo abandonaron y que dejará su fortuna a una persona que sí le interese cuidarlo y este podría ser su hijastro.

El primer actor continúa en recuperación después de que en 2014 fuera intervenido de la columna vertebral.

Andrés García afirmó que en la pandemia del coronavirus está completamente solo y que no cuenta con ayuda de nadie. Lo más lamentable que confesó a la revista mexicana es que se siente abandonado por sus hijos: Andrés jr., Leonardo y Andrea.

“El único que viene a verme y me echa la mano es Andrecito, el hijo de Margarita (su pareja); por eso lo quiero como si fuera mi hijo”, contó García.

Agregó: "Mis hijos no han venido, Andrés está en Miami, Andrea igual en EEUU y Leonardo andaba por aquí en Acapulco, pero él hace su vida aparte. Solo el hijo de Margarita me visita”, expresó.

Sobre sus salidas para abastecerse de lo necesario, dijo que lo hace pero mantiene la distancia. “Salgo, pero conservo mi sana distancia. Tengo que moverme solo y hacer mis propias cosas, como ir por la ropa a la lavandería, y voy por la comida porque no tengo cocinera. Ahora no puedo tener ayuda porque me pueden contaminar”, dijo el actor, quien fue captado asistiendo al supermercado caminando con dificultad.

La revista lo abordó sobre su fortuna y como le ha afectado económicamente el COVID-19, asegurando que "me la pasé 57 años de mi vida trabajando sin parar y tengo que tener mis ahorros, ahí la llevo. Dejé lo suficiente para poder mantenerme”.