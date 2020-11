$!Porrista asesinada a puñaladas por un hombre obsesionado con ella

En plena flor de su juventud, la porrista Celeste Manno, de 23 años, fue encontrada muerta en su hogar en Melbourne, Australia.

De acuerdo a People en español, su asesino es un hombre de 35 años que según su familia trabajaba con ella y se obsesionó con la joven bailarina.

De acuerdo a reportes, el hombre la perseguía, aunque la joven lo reportó a la policía, no pudo escapar de él.

Celeste y su madre Aggie estaban en su casa cuando el hombre entró rompiendo una ventana y atacó a Celeste de madrugada, reportó el diario Sydney Morning Herald. El hombre la apuñaló, la mató y luego se entregó a las autoridades. “¿Cómo es que no pude protegerla?”, lamentó el hermano de la joven, según reportó 9news.com. Los hermanos y el novio de Celeste no estaban en la casa y no pudieron salvarla de su agresor.

Su hermano Alessandro le dijo al diario Morning Herald que el asesino de Celeste era un excompañero de trabajo que estaba “obsesionado con ella”. Aunque lo bloqueaba en redes sociales, el hombre creaba nuevas cuentas para seguirla en Instagram.

Celeste y su familia reportaron la rara conducta y el acoso del hombre a las autoridades, pero nadie pudo evitar la tragedia. “Espero que se haga justicia”, añadió Alessandro al diario.