$!Prince Royce da positivo a COVID-19

"Fui diagnosticado con el COVID-19 y estoy en el día número 12 desde que comenzaron los síntomas. Mi caso ha sido leve y me estoy sintiendo bien. Les comparto esto hoy para pedirles de corazón que por favor no bajemos la guardia - este virus es real y podemos estar contagiando a los demás sin siquiera saber que lo tenemos. Yo no pensaba que lo tenía pues no me sentía tan mal y si no me hago la prueba tal vez estaría propagando el virus, sin saberlo", escribió.

Dijo que espera dar negativo en las próximas semanas y que ya se siente mucho mejor. Pidió ademas a su público que no se descuide y que trate de no salir a la calle.

El cantante no especificó si su esposa también se contagió.