$!Protagonista de telenovela La Fan: “Hoy más que nunca quiero decirles que soy gay”

“Lamentablemente creciendo siempre tuve sentimientos donde me sentía que no encajaba, sentimientos de culpabilidad, sentimientos hasta de vergüenza y nunca lo pude compartir con mi familia”, expresó el actor colombiano que tiene 38 años.

“Es por eso que hoy en día yo pienso que si hubiera tenido una persona que fuera un referente para mí, una persona que me diera apoyo, una persona que me dijera que todo va a estar mejor en un futuro habría sido un milagro, una maravilla para mí. Así que hoy más que nunca quiero convertirme en esa persona, quiero ser alguien que de alguna manera hable mi verdad, hable todo lo que tengo para entregar a este planeta y por eso quiero compartir con ustedes algo que por muchos años he compartido con mi familia, con mis seres cercanos, con mis seres amados, con todas las personas con las que he trabajado, con todas las personas que hacen parte integral de mi vida. Creo que para muchos es algo muy obvio y muy claro pero quiero que salga de mi boca y quiero decirles a ustedes hoy más que nunca que soy gay”, dijo en vídeo que compartió en su cuenta de Instagram.

Espinosa interpretó al personaje de Lucas Duarte en la telenovela junto a la mexicana Angélica Vale. La producción fue de Telemundo en 2017.