$!Protagonistas de Pasión de Gavilanes quieren una segunda temporada, pero uno de ellos no estaría

Ahora que están en auge las secuelas de exitosas telenovelas, fanáticos del exitoso culebrón Pasión de Gavilanes, quieren volver a ver en acción a los hermanos Reyes y a las hermanas Elizondo.

De acuerdo a una nota de People en Español, los protagonistas de la inolvidable telenovela colombiana del 2003, Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Michel Brown y Natasha Klauss, estarían dispuestos a asumir nuevamente estos roles.

Según la revista, aunque hasta el momento el proyecto no parece estar dentro de las prioridades de la cadena, todo se está alineando para que pudiese llevarse a cabo si así lo decidiera finalmente Telemundo, empezando por las ganas que tiene todo su elenco de trabajar nuevamente juntos.

"Por ahora la verdad no hay planes, pero me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción", aseguró Paola Rey, quien dio vida a la rebelde Jimena.

Para Natasha Klauss, quien interpretó a otra de las hermanas Elizondo, ‘estaría bello’ que se hiciera una secuela de la telenovela, pero reconoce que sería ‘difícil’.

"Yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de gavilanes 2, no sé por esas cosas mágicas de la vida, estaría bello, pero difícil", reconoció la inolvidable ‘Sarita’.

Difícil, pero no imposible. Eso es lo que cree Mario Cimarro, quien dio vida a Juan Reyes.

"Habría que ver la historia que nos presenten, si es que se llega a hacer, y ver cuánto tiempo pasó, si pasaron 10 años, 15 años... Y ver qué nos pasó a cada cual, entonces dependiendo de lo que nos pasó a cada cual pues ahí le agarramos, pero yo creo que las características de cada personaje siguen estando igual. Juan va a seguir siendo bruto porque él no estudió", dijo entre risas el también galán de exitosos melodramas como El cuerpo del deseo.

De lo que no tiene ninguna duda el actor cubano es de que el público que siguió hace 17 años la exitosa telenovela estaría feliz si se lograra hacer una segunda parte.

"Si Julio Jiménez [el escritor] se pone a echarle chispas ahí a su cerebro y nos da eso el público va a estar feliz", aseveró el intérprete de 48 años a People en Español.

No todos quieren

Uno de los seis protagonistas de la exitosa telenovela de Telemundo no estaría dispuesto a participar en una segunda temporada en el caso de que se hiciera. Asegura People.

Michel Brown, quien interpretó al tierno y enamoradizo Franco Reyes, y que ahora está de lleno en su carrera en México no estaría en la trama, de materializarse la propuesta.

El actor argentino, quien encabezó el año pasado la telenovela Amar a muerte junto a Angelique Boyer, reconoció por medio de Instagram que no haría Pasión de gavilanes 2.

"Hay que dejar pasar las cosas y más cuando tienen tanto éxito, conectar con otras historias. Me la llevo en el corazón pero hay más historias que contar", explicó Brown.