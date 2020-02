Protestas frente a la JCE: ¡Figuras criticadas por su silencio!

Foto: El rapero Yizus, quien se hizo popular por su participación en Dominicana’s Got Talent, donde acudió junto a Killer beat. (John Escalante/Diario Libre)

Una de las más atacadas ha sido la considerada influenciadora Alexandra Hatcu, a ella, le han escrito todo tipo de comentarios por no expresarse sobre la protesta, han asegurado que tiene una botella y que por eso no ha posteado. La exesposa de Mozart la Para ha tenido que responder a los más ofensivos. “Soy partidaria de la democracia y ya he hablado que no tengo ninguna botella”, respondió la dama a uno de los comentarios.

En su Instagram, la joven subió un post con la bandera dominicana felicitando a los dominicanos que han protestado.