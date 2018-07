Puerto Plata se convierte en la capital de ron

PUERTO PLATA. La llamada Novia del Atlántico se convirtió este fin de semana en la capital del ron con la celebración del Dominican Rum Festival, un evento que reúne a las principales casas licoreras de República Dominicana en un solo escenario.

Desde exposiciones y degustaciones de rones de todo el país, así como de conciertos musicales, catas, charlas, talleres y concursos de coctelería son algunos de los atractivos desarrollados en dicho evento.

La jornada, que se inició el pasado viernes y concluye este sábado, tiene lugar en el parque urbano La Puntilla y el Anfiteatro de Puerto Plata.

En esta primera edición del festival del ron participan las marcas licoreras Macorix, Brugal, Ron Veleiro y Bermúdez. Como empresas invitadas internacionales están los rones Roble Viejo Carúpano y Diplomático, desde Venezuela.

Los asistentes disfrutan de una variada muestra de los productos de las casas participantes.

Roberto Casoni, presidente del Clúster Turístico de Puerto Plata, destacó que el festival tiene como objetivo fortalecer la oferta complementaria de este destino. Se mostró confiado de que a través de los años este nuevo producto turístico se convertirá en una marca país.

De su lado, Julio Almonte, viceministro de Turismo para la Región Norte del país, resaltó la importancia del festival del ron para esta provincia.

“Este tipo de actividad es lo que resalta un destino... todos los puertoplateños nos sentimos orgullosos de que en el día de hoy seguimos innovando”, expresó Almonte.

Este evento es una iniciativa del Clúster Turístico de Puerto Plata, en conjunto con la empresa mayorista de turismo Expert Travellers y All for One, y el Ministerio de Turismo,

Atractivos artísticos

La apertura del evento incluyó la presentación artística de de Eddy Herrera, El Prodigio, La India Canela, Fefita la Grande, Narciso y Krisspy.

Mientras que para este sábado se estarán presentando Víctor Víctor y “El Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa, quien tendrá a su cargo el cierre.