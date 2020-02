$!¿Qué fue lo que dijo Carlos Sánchez en el Trabucazo que molestó tanto a la gente?

Las palabras de Carlos Sánchez

“Estoy extremadamente feliz de pertenecer a este grupo de personas que hemos despertado, pero no vamos a volver a dormir, estamos luchando por lo que tenemos décadas reclamando, un Ministerio Público independiente. Necesitamos que se acabe la impunidad, el problema de este país no es que haya corrupción, es que a la corrupción no le pasa nada. El gobierno que sea que venga, debe venir con un Ministerio Público independiente, no con la bazofia de procurador que tenemos ahora mismo. Al PRM la alianza que hicieron con la Fuerza del Pueblo se la pueden comer con yuca, porque la Fuerza del Pueblo está dirigida por muchas cosas que hoy nos estamos quejando, ese señor se llama Leonel Fernández».

“Mucha gente que dice que el gobierno no está temblando, pero el Gobierno no está temblando, somos nosotros que hacemos temblar al Gobierno”.