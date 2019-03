¿Qué harán en abril Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz y Vicente García?

¿Qué harán Juan Luis Guerra, Vicente García y Alejandro Sanz el próximo me de abril?. Pues cada uno hará lo suyo, sin embargo coincidirán ese mes para el lanzamiento de nuevo material discográfico, según han anunciado los artistas.

Juan Luis Guerra estrenará “Kitipun”, una bachata que formará parte de su nueva producción discográfica cuyo lanzamiento está pautado para las próximas semanas.

La salida de esta canción supone el estreno de una nueva gira que aún se desconoce donde será estrenada. Su más reciente disco, “Todo tiene su hora” recibió múltiples reconocimientos.

El más reciente tema en el que se escuchó a Juan Luis Guerra fue en “Lomas de Cayena”, un merengue que escribió Vicente García, quien invitó a Guerra a participar en la grabación que incluirá en su próximo disco.

El también cantautor dominicano Vicente García ya ha anticipado “Candela”, título del nuevo álbum en el que ha adelantado, hará un viaje por el trap, la bachata, el dance y otras fusiones del Caribe.

García no ha tenido tregua en su agenda musical. Los tres gramófonos que recibió en la gala de los premios Latin Grammy se convirtieron en una bujía inspiradora para continuar su carrera.

Luego de experimentar por varias fusiones, el afamado cantautor español Alejandro Sanz vuelve con una edición de lujo. Una propuesta musical que estarán también en vynilo, un formato de pasta (LP) con el que se monta en la onda retro de la música.

Sanz ha avanzado títulos como “Yo no tengo nada” y “Back to the city”, una colaboración con Nicky Jam y J Balvin.