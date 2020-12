$!¿Qué harías si te dedican una serenata con canciones de dembow?

El humor fue la motivación de un concursante de Dominicana’s Got Talent para traer al escenario una serenata bastante particular, a ritmo de dembow.



Se trata de Joel Delgado (Jodel), un reconocido “standupero”, que viene impactando desde hace un tiempo con su peculiar forma de hacer reír.

En su audición en el reality show lo impensable para muchos, realizó una serenata romántica con letras del género musical más controversial de la actualidad.

“La oportunidad de hacer stand up me llegó porque fui al Comedy Club a buscar unas boletas. Yo hice un chiste me gané un t-shirt y desde ese tiempo dije: ‘esta es mi casa’”. Desde ese tiempo tengo 6 años. Siempre he sido alegre”, señaló sobre su pasión por el humor.

Así le llegó la inspiración para su show, una serenata muy particular con los principales éxitos de dembow, viendo este video ¿la dedicarías o te alegrarías de recibirla?