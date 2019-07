Radio Televisión Dominicana tributa homenaje a Rafael Solano

El maestro Rafael Solano continúa celebrando su paso por la vida y la escena artística. Y la noche de este jueves fue muy especial gracias al reconocimiento que le hizo la Corporación Estatal de Radio y Televisión en el salón Papa Molina de la televisora estatal.

La actividad, encabezada por el director del canal, Ramón Tejeda Read, y el ministro de Cultura, Eduardo Selman, se desarrolló con la puesta en escena del concierto “Una primavera para el mundo”, canción del maestro Solano, que fue protagonizado por Adalgisa Pantaleón, Niní Caffaro, Víctor Víctor, Otilio Castro, Merlis Camilo y Carolina Solis, quienes estuvieron acompañados de la Gran Orquesta RTVD, dirigida por Josean Jacobo.

Los vocalistas interpretaron una selección de las piezas románticas del maestro Solano.

“Yo me siento muy contento y me llena de satisfacción ver que este es un reconocimiento basado en mi trayectoria, mi conducta, no en una canción” , expresó Solano, quien estuvo acompañado de su familia.

Manifestó mucha alegría de recibir el homenaje de la planta televisora que lo acogió cuando llegó a Santo Domingo desde Puerto Plata.

El autor de “Por amor”, “En la oscuridad”, “Confesión de amor”, entre otros temas, fue llamado al escenario junto a su familia y desde allí agradeció la distinción.