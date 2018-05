Rafa Rosario: “Siempre digo que el éxito es un trayecto, no es solo llegar”

Mirando la huella

No tienen como agradecer el apoyo que le ha dado la gente en el país y en los lugares que conocen su música en el exterior.

Cuarenta años se dicen fácil, sin embargo al mirar sobre sus pasos ve trabajo, esfuerzo. “También veo muchos sueños desde cuando éramos niños. Sangre, sudor, fuego para llegar a una carrera como esta. Siempre digo que el éxito es un trayecto, no es solo llegar y decir ya que llegó. Cuando empezamos jamás pensamos que llegaríamos a tener 40 años en la música. Lo importante de todo esto es que nosotros siempre hemos trabajado para mantenernos”, recordó.

El impacto de Francis

Homenaje

El pasado fin de semana, previo a su actuación en el Teatro United Palace de Nueva York, Rafa, Luis y Tony fueron reconocidos por las autoridades de la ciudad de New Jersey en donde le fue colocada una estrella como tributo a su paso por la música.

En marzo de 1983, cuando la banda ya gozaba de la aceptación del público, Pepe Rosario, director y líder de la banda, recibió una puñalada de manos de una mujer mientras amenizaban una fiesta en La Romana. Perdió la vida camino al hospital. La situación provocó una pausa que atentó contra su regreso. Sin embargo, tiempo después deciden retomar la senda en la música.

En 1990 el grupo es sacudido por la salida Toño Rosario, que decidió emprender su propio proyecto en Puerto Rico. La fortaleza de ambos bandos fue puesta a prueba por la vida. Tanto Toño como sus hermano salieron airosos.

Los Hermanos Rosario cuentan con un repertorio extenso. Entre los títulos con los que se ganaron al público, figuran Vienen Acabando; Bonifacio; El Chicharrón; Me tiene amarrao; Te seguiré queriendo; Homenaje a Pepe; El Palo; Nadie Me Brinda Na’; Mírame; Cenizas; y Borrón y cuenta nueva. Además enriquecieron su repertorio Nunca más; Mi morena; Hipocresía; Adolescente; La Luna Coqueta; Odio los Lunes; La Ñapa; Vete preparando; Cumandé; Loquito por ti; Compréndeme; Mil horas; Me vas a buscar; De qué presumes; Amor amor; El desdichado; Esclavo de tu amor; En Cuarentena; Ay! que mujer; Morena Ven; Otro ocupa mi Lugar; La otra; La juma; Buena suerte; Para Que Quererte; Adolescente; Hola; La dueña del swing; Mujeres calientes; entre otras canciones.