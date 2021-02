$!Rapera se desvincula de muerte de “MC Yow”; dice lo asesinaron por deuda

Tras ser detenida por supuesto vínculo con el asesinato del cantante urbano “MC Yow”, la rapera Natasha Suriel, conocida artísticamente como La Real Musa, habló de los hechos que habrían llevado a la muerte de Juan Joel Durán.

De acuerdo a sus declaraciones mientras era detenida, el occiso debía un dinero a Bárbara Reyes, que ésta supuestamente le había entregado para un trabajo de brujería.

Suriel señaló que la razón del fallecimiento se debía a la deuda y se desligó de los hechos que provocaron la muerte del joven rapero, al indicar que eran amigos y que no tuvo “nada que ver”.

“Yo no tengo que ver con eso. Simplemente me monté en la guagua porque me dijeron que íbamos hacer una diligencia. Fue con mi consentimiento que me monté, pero a mí nadie me va acusar de ese muerto porque el es mi amigo”, declaró al momento de ser detenida por miembros de la Policía Nacional.

Las imágenes de una cámara de vigilancia captaron el momento en el que dos hombres persiguen y matan al intérprete urbano en San Francisco de Macorís después que dos mujeres, que acompañaban a los asesinos, discutían con la víctima.

El video pone en evidencia a las mujeres, mientras hablan con Durán, quien sube unas escaleras para retirarse, pero las mujeres continúan hablando, en ese momento dos hombres salen de una camioneta blanca, persiguen a Durán y lo matan a balazos.