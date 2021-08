Raphy Pina explota contra usuario que divulgó su "muerte" con Natti Natasha y su hija

El productor musical Raphy Pina arremetió contra un usuario que publicó de manera falsa en las redes que él, su pareja Natti Natasha y la hija recién nacida de ambos, Vida Isabelle 'fallecieron' tras incendiarse su yate.

Con una imagen de los tres, Pina desmintió la información que causó sorpresa en muchas personas, pero que a juzgar por la publicación se podía advertir que era falsa. Además de que Natti y Pina son muy activos en las redes sociales.

"Varias personas me han enviado esta foto a la izqda preocupados. Saben que pongo todo en las redes y quien me sigue sabe que la Pinarazzi es gris (a la derecha), aunque mi barco anterior era como la de la foto, pero no es mi embarcación, ni fue", comunicó el tambien mánager de la intérprete de "Criminal" y de Daddy Yankee.

Les exhortó a los "haters" u "odiadores" en las plataformas sociales que "vivan sin hacer daño a los demás que siempre salen perjudicadas personas inocentes. ¡NOSOTROS ESTAMOS MEJOR QUE NUNCA!", "¡Charlatanes!".

"¡Gente mala leche!", reaccionó indignado en el post que borró poco después.

Rafael Pina, su nombre de pila, es un libro abierto. Constantemente mantiene informado sobre cada detalle de su vida privada y cómo les ha cambiado la vida la llegada de Vida Isabelle, la primogénita de Natti Natasha, que nació el pasado 22 de mayo.

El empresario tiene otros tres hijos de anteriores relaciones.