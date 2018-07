RD trabaja en la búsqueda de su identidad culinaria

Desde hace unos años los dominicanos han vivido la ‘explosión’ de festivales gastronómicos que agregan a la experiencia culinaria, música y arte, logrando atraer a mayores públicos de jóvenes y adultos. Sin embargo, esto no se ha traducido necesariamente en una “ola” de comida típica dominicana, más bien, se orienta hacia tendencias que hacen referencia a culturas gastronómicas internacionales.

Hacia una cultura culinaria

Expertos del mundo de la cocina han coincidido en que República Dominicana sigue trabajando en desarrollar su identidad gastronómica, pero aún falta un largo camino.

Para el reconocido chef criollo Leandro Díaz, este tipo de eventos y ferias le han dado un impulso a la gastronomía que se hace en RD. No obstante, este apogeo no ha ido a la par con la gastronomía dominicana. “Nuestros platos, la cocina criolla en general no ha corrido con la misma velocidad”, afirmó Díaz. El cocinero plantea que el sector gastronómico local ha crecido mucho y que la mayoría de los chefs dominicanos que están fuera del país sí está poniendo en alto las recetas locales.

El también jurado del concurso Masterchef RD considera que el dominicano ya aprecia el crecimiento que está tomando la gastronomía local y esto es en parte por la educación y el trabajo que un grupo de cocineros viene realizando desde hace algunos años.

Mientras que para la presidenta de la Asociación Dominicana de Chefs (ADOCHEF), Diana Munné, hay una explosión de lo “Hecho en RD”. “Entendemos que primero hay un mayor conocimiento de nuestras riquezas en cuanto a ingredientes y a la vez en nuestra cultura gastronómica. Ya vemos platos en los restaurantes utilizando nuestra culinaria a otros niveles”.

Para ella, los chefs criollos están haciendo su trabajo para que nuestra comida sea reconocida alrededor del mundo, y dijo que los restaurantes juegan el papel más importante. “Ellos son los responsables de hacer explotar nuestra oferta gastronómica”, afirma.

De acuerdo con Munné, cada día hay más comensales comunes con una mayor apreciación de lo que eligen al comer, y “los medios de comunicación hacen correr la voz de lo que gusta, haciendo todo más dinámico y que la oferta se asemeje a la demanda”, concluye.

La jefa de cocina del Restaurante Travesías, Inés Páez Nin, conocida como la Chef Tita, dice que ser la Capital Gastronómica del Caribe es un gran impulso para nuestra cultura gastronómica. “Cada vez más nos abrimos camino en mercados internacionales y nos damos a conocer. Esta designación nos permite contarle al mundo que tenemos la mejor cocina del Caribe y que aquí la oferta gastronómica es cada vez más competitiva, siendo esta la plataforma ideal para proyectar la culinaria como marca país”, manifiesta.