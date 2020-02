JLo y Shakira le ponen el sabor latino al Super Bowl

Para los que no entienden nada de fútbol americano, el espectáculo de medio tiempo es la razón para ver el Super Bowl, especialmente este año en el que dos divas de raíces latinas protagonizaron el evento más visto de la televisión americana.

Miami fue el lugar histórico en el que Shakira, la dueña de las caderas que mienten y la diva del Bronx, Jennifer López, entregaron una de las presentaciones más entretenidas de los últimos años de este show. Ambas se enfocaron en lo que mejor saben hacer, sacar suspiros a su público con un performer ágil y lleno de movimiento.

La primera en tomar el escenario fue Shakira, quien para su parte en solitario interpretó los temas “Loba”, “Empire”, “ Ojos así” y “Whenever, Whereve”, para luego recibir al ídolo boricua de trap y reguetón Bad Bunny con el que hicieron un mix de los temas “I Like It”,“Chantaje”, “Callaíta” y “Hips Don’t Lie”, mientras eran ampliamente ovacionados.

Pasados seis minutos, le llegó el turno a Jlo. La cantante descendió de una especie de réplica del edificio Empire State. A López lució majestuosa mientras cantaba “Jenny from the Block”, “Ain’t It Funny” y “Get Right”, para luego demostrar su dominio del arte del “pole dance”, mientras interpretaba “Waiting for Tonight” y “Booty”.