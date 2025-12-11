Fallece Jeff Garcia, actor y comediante que interpretó a Sheen en "Jimmy Neutron"

El actor Jeff Garcia, conocido por dar voz a Sheen Estevez en "Jimmy Neutron", falleció a los 50 años. ( FUENTE EXTERNA )

Jeff Garcia, actor y comediante conocido por dar vida a Sheen Estevez en la franquicia de "Jimmy Neutron", murió a los 50 años tras enfrentar múltiples problemas de salud, confirmó este martes el club de comedia Laugh Factory.

Garcia había sufrido un aneurisma cerebral a inicios de año, seguido de una caída que le provocó un golpe en la cabeza. Aunque logró recuperarse, semanas atrás sufrió un derrame cerebral. Según personas cercanas, también había sido hospitalizado a finales de noviembre por neumonía, y aunque fue dado de alta, su estado empeoró.

El lunes ingresó nuevamente al hospital por dificultad respiratoria. El martes, su pulmón colapsó.

Fuentes indicaron que, pese a sus dolencias, Garcia evitó ir al médico en varias ocasiones y canceló presentaciones recientes, algo poco habitual en él. Estuvo activo en escenarios hasta principios de noviembre.

Jeff Garcia no fue una celebridad de rostro reconocido, pero su voz marcó a una generación. Interpretó a Sheen Estevez en la película Jimmy Neutron: Boy Genius (2001) y en 59 episodios de la serie animada. El personaje fue tan popular que en 2010 tuvo su propio programa: Planet Sheen.

Otras producciones

También participó en producciones como Barnyard, Back at the Barnyard, Happy Feet, Rio, Marmaduke y la serie Mr. Box Office. Además de su trabajo en cine y televisión, tuvo una destacada carrera como comediante de stand-up, con especial conexión con el público latino.

Jamie Masada, dueño del Laugh Factory, lo describió como "un comediante con un gran corazón" y destacó su apoyo a jóvenes talentos hispanos. Tras conocerse la noticia, el club le rindió homenaje en su cartel de Hollywood.

Garcia deja una huella profunda en la animación y la comedia. Tenía 50 años.