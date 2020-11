$!Roselyn Sánchez sufre caída y cancela su participación como presentadora de los Latin Grammys

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña Roselyn Sánchez informó que sufrió un accidente doméstico por lo que tuvo que cancelar su participación en los Latin Grammys, pautados para el 19 de noviembre, y el que era la presentadora de la gala.

La información fue ofrecida por la artista en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

“Les cuento... Amigos, con mucho pesar en mi corazón necesito informarles que ya no estaré participando en la entrega de los Latin Grammys este año. 2020 ha sido un año que nos mostró nuestra vulnerabilidad. Uno propone y Dios dispone, sufrí una caída y mi médico me puso una bota. Su recomendación fue no estar de pie mucho tiempo ni usar zapatos de tacón. Los voy a extrañar, gracias de corazón a la Academia por considerarme por quinto año consecutivo. Estaré con ustedes ahí de corazón. Nos vemos pronto, bendiciones”, escribió.

Como se había informado, Roselyn sería anfitriona de la 21 entrega de estos premios junto con el cantante y actor mexicano Carlos Rivera.

Contrario a ediciones anteriores, esta será desde Miami, y no desde Los Ángeles. Además, muchas de las presentaciones serán virtuales, procurando evitar la propagación del COVID-19.