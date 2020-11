$!Sabrina Estepan continúa su apuesta a la bachata con “Vuelve a mí”

“Vuelve a mí” es el nuevo tema que estrenará este viernes la cantante y compositora Sabrina Estepan. Es una bachata que compuso su hermano Jaime y cuenta con arreglos del experimentado Mártires de León.

“Es una composición que mi hermano compuso hace un tiempo y que concibió como una balada. Se llevó a la bachata para completar el disco en el que está trabajando. La canción cuenta con elementos que me identifican y espero que el público la pueda disfrutar”, confió a Diario Libre.

El color de la voz de Sabrina le permite moverse con acierto en el jazz y la música popular. “Vuelve a mi” da continuidad a la estrategia promocional de su carrera artística y asegura que los efectos del COVID-19 en el arte no la han detenido.

“Vuelve a mí” es una canción que me enamoró desde la primera vez que la escuché, pues he experimentado esa sensación en carne propia y sé que, sobre todo las mujeres, se van a sentir identificadas con ella. Está producido por uno de los más grandes del género de bachata, el maestro Mártires de León”, comentó.

Sabrina ha evaluado seriamente transitar por el sendero de la bachata. La grabación de su nuevo tema parece que la moverá al género.

“Yo creo que sí. María Callas me inspiró en el canto lírico, pero soy dominicana y lo que nos da nuestra autenticad es precisamente lo autóctono. Si tengo la música tropical y he recibido una excelente respuesta de la gente de lo que he hecho con la bachata, pues trataré de llevar mi carrera por ahí con todos los colores de la música que he hecho. Esta bachata es para dar gritos”, comentó al reconocer que aunque va por terreno desconocido, lo hace con pasos firmes.

El disco de Sabrina deberá salir en el primer trimestre del próximo año e incluirá a un invitado internacional cuyo nombre no quiso revelar.

En mayo de 2020 estrenó “I have nothing”, una bachata en homenaje a Whitney Houston, con la producción de La Oreja Media Group. Con este tema la artista logró un incremento exponencial de reproducciones en todas las plataformas digitales y reacciones desde Perú, Italia, México, Holanda, Polonia y Argentina, entre otros países.

El video musical de “Vuelve a mí” fue rodado en su totalidad en la ciudad natal de Estepan, Santiago de los Caballeros, con maravillosas tomas de la zona monumental y está producido por Manuel Paulino, de ManiFilms.

El arreglista y productor musical Mártires de León elogió recientemente a la intérprete por los resultados.

“A esta bachata le dimos un enfoque de mucho amargue, pero con contrastes de elementos acústicos, pues Sabrina tiene su estilo y un registro vocal impresionante”, dijo.

Acompañando al público

“El rol de nosotros como artista se ha identificado plenamente en esta pandemia. Hemos sido un catalizador de las emociones de los demás. En cuanto a la creatividad entiendo que para muchos ha sido positivo desde el punto de vista creativo, ya que los que tenían tiempo sin escribir o mostrar sus manifestaciones creativas, lo ha hecho", expresó.

Además, agregó: "En mi caso ha sido constante porque he presentado diversos temas y poder llevar a mercados jamás imaginados, todo gracias a las plataformas de la web”, reflexionó.

De su trayectoria

Sabrina Estepan cuenta con estudios de canto en el Conservatorio Nacional de Música y ha incursionado en diferentes géneros musicales como son jazz, rock, disco, merengue, bachata, bossa nova y música clásica.

Ella canta en cinco idiomas: español, inglés, francés, italiano y portugués. En su trayectoria se ha presentado en los más destacados espacios y festivales de jazz del país.

Resultó ganadora del “Mejor tema Musical” en los Premios “Iris Dominicana Movie Awards” por la canción «Crónica de Flor» de la película dominicana «Cuentas por Cobrar». Además, el video musical del tema llegó a la Gran Final del “Various Artist Independient Film Festival-2017” de Chicago, Estados Unidos.