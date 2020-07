$!Sale a la luz testimonio sobre el mal comportamiento de Ellen DeGeneres con su equipo

La actriz y conductora estadounidense Ellen DeGeneres está siendo investigada por aparentemente ejercer “racismo” y “cultura de trabajo tóxica” en el ambiente de trabajo. La famosa conductora aparentemente tiene un carácter de pocos amigos y recientemente se ha ventilado un testimonio donde ponen en evidencia el mal comportamiento de Ellen.

Un ex empleado del show reveló las peticiones que le hicieron una vez que trabajó con la artista hace par de años y al parecer eran un poco petulantes: “No hables con ella, no te acerques a ella, no la mires”.

De acuerdo a una publicación de Infobae Neil Breen, un ejecutivo del programa Today de Australia en 2013 y que ahora tiene su propio espacio, declaró que jamás pudo interactuar con la presentadora de 62 años, a pesar de que realizaba una gira de trabajo por dicho país hace siete años.

Breen declaró a 4BC, la estación de radio para la que ahora colabora, que inicialmente DeGeneres sería copresentadora de Today, pero los planes fueron cambiados constantemente por su equipo de producción, con quienes sí tuvo contacto a lo largo del viaje.

Añadió que finalmente se acordó una entrevista con el periodista de entretenimiento Richard Wilkins, lo que significó que para concretar el encuentro su equipo se trasladara de Sydney a uno de los lujosos hoteles de Melbourne, donde recibió extrañas peticiones e indicaciones por parte de las personas cercanas a la también comediante.

“El productor nos llamó a un lado y dijo: ‘Ahora Neil, nadie debe hablar con Ellen. No hables con ella, no te acerques a ella, no la mires’“, recordó el australiano.