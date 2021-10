$!Santiago Cruz: “‘Dale’ invita a quererse con las esquinas oscuras incluidas”

Santiago Cruz retorna al país para ofrecer su concierto en formato sinfónico. Tras una larga espera, el afamado cantautor colombiano se reunirá el 30 de este mes con su gente en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito a las 8:30 p.m.

Cruz estrenó hace poco tiempo “Dale”, su más reciente trabajo discográfico en el que continúa mostrando capacidad y talento. El intérprete de “Solo hasta hoy” ha sorprendido a su fanaticada con fuertes revelaciones de su vida privada y familiar en su libro “Diciembre otra vez”, en el que relata situaciones por las que ha atravesado y de las que logró salir airoso.

Al conceder una entrevista por teléfono a Diario Libre, el artista se muestra abierto a una conversación en la que puede abordar cualquier tema. La pandemia del COVID-19 fue lo primero que analizó y dio su parecer de su impacto en el mundo.

“Aún no sé si manejo todo lo que ha pasado con esta pandemia, pero sí te puedo decir que estamos tratando de llevar la vida, como mucha gente, con episodios reflexivos, otras veces con más herramientas emocionales para poder resolver cosas, otras veces inspirados. Pero hoy me siento con mucha ilusión de poder volver a subirme al escenario, porque al final es lo que más he extrañado en estos tiempos”, afirmó sin titubeos.

Santiago entiende que la pandemia obliga a la humanidad a replantearse la relación con su entorno. “Yo no sé si todos lo entendimos como corresponde, pero pienso que el ser humano debe reencontrarse consigo mismo y con quienes lo rodean. Siempre se dijo que de esto saldríamos mejores, pero como dijo la cantautora española, Ana Belén en algún momento “después de esta pandemia no seremos mejores, el que es buena persona, será más buena persona y el que es un hijo de puta, será más hijo de puta”, reflexionó.