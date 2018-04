Santiago Cruz: “Estamos jodidos hermano, el mundo no anda bien”

De su disco

Lo social

El destacado compositor, músico e intérprete no vive de espaldas a los acontecimientos sociales que marcan el mundo. Por eso no reparó en proclamar: “Estamos jodidos hermano, el mundo no anda bien. Cuando uno se reúne con gente de otros países es una terapia grupal en la que compartimos dolores. Siento que el ser humano está muy dormido, que no hemos logrado encontrar la empatía necesaria para llevar a la humanidad al estado que el ser humano merece. No hemos entendido que lo que le pasa al otro me sucede a mí... eso es empatía. Estamos enfocados en lo que pasa afuera y miramos muy poco lo que nos pasa adentro. Entiendo que la revolución es hacia adentro”.