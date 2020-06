$!Sarodj Bertin saca la cara por República Dominicana: “No es un país racista”

La cantante y actriz haitiana Sarodj Bertin, aseguró que la República Dominicana, donde lleva más de dos décadas viviendo, no es un país racista como se ha dicho en algunas naciones y lo han asegurado personalidades en el mundo.

“No podemos tapar el sol con un dedo, yo conozco y amo ambas culturas, la República Dominicana no es un país racista lo digo y lo sostengo. Ahora, hay personas racistas en dominicana, claro que sí. Así como hay personas racistas en Haití, Estados Unidos, México, Chile, en todas partes”, comentó la empresaria al periodista Richard Hernández en el espacio “Lente Abierto” que se transmite por Súper Canal 33, de lunes a viernes de 2:30 a 3:00 de la tarde.

Sarodj afirmó que está consciente de que la otra parte son los haitianos que están ilegales en dominicana. “Si es verdad que le pagan menos sueldos, que ha habido uno que otro abuso en construcción que luego no le pagan, todos conocemos esas historias, sí son reales; pero no es que le pasa a todo el haitiano que viene por lo que no podemos generalizar y decir que todos los dominicanos son abusadores”.

Agrega en su comentario que todo es cuestión de humanidad, como hay dominicanos buenos, hay malos, aunque no lo definió como racismo, contó que en una ocasión vivió una situación de lo que nunca ha hablado. No fue algo directo, pero escuchó algunos comentarios que decían que ella les gustaba, pero no podían ponerla porque algunas personas podrían sentirse ofendidas por ser haitiana y era mejor poner una dominicana.