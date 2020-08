Se casó a los 13 años, sufrió violencia y se prostituyó; la dura historia de vida de Mami Jordan

De acuerdo a un perfil de ella hecho por el canal de YouTube 829Music Mundial ella tuvo que viajar a Bávaro, donde fue maltratada por su expareja y se dedicó a la prostitución.

Aseguró que hizo una gran fortuna, gracias a un hombre que conoció en esta profesión.

Lo vivido esta semana con su hijo no ha sido su única polémica, hace unos meses ella salió en un video en vivo prácticando o simulando tener sexo con su pareja.

Confesó a Santiago Matías alias Alofoke que cuando ella tenía 6 meses de embarazo su ex pareja le dio una golpiza tan grande que le hizo perder la barriga. Dijo que después que perdió la barriga siguió con su hombre ya que lo amaba.

Opinión de experta de la conducta y representante de la Unicef

Luego de ver un video donde se observa a Mami Jordan bailar con su hijo, la terapeuta familiar, Ana Simó, expresó que definitivamente, en el audiovisual se ven movimientos que realmente llaman la atención, que son incestuosos y que realmente incitan al abuso sexual.

Simó sostuvo que las acciones de la ‘influencer’ deben tener consecuencias porque en el país la sexualidad está muy normalizada y muchas veces los adultos quieren arrebatarle la inocencia a sus hijos “y ahí es la autoridad tiene que lamentablemente entrar”.

De su lado, la representante en el país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, Rosa Elcarte, dice que los padres no están autorizados para “hacer lo que le da la gana con su hijo” y recordó que por eso el Estado está facultado para intervenir y despojar de la patria potestad a un progenitor cuando abusa del menor.

Aclara que los niños no son objetos de los padres, como tampoco son las mujeres de sus maridos.

Los menores son personas independientes, con sus propios derechos, derecho a la integridad física, psicológica, sexual y se les debe cuidar su imagen, indica Elcarte y señala que así lo establece desde hace más de 25 años la Convención de los Derechos Humanos.

“No, no, no y definitivamente, no. Un padre no puede hacer lo que le da la gana con su hijo”, dice Elcarte.