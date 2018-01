“Sentírem” o danzas españolas y psico-ballet en B.A.

Sin embargo y a pesar de que en más de una ocasión ha tocado puertas, son pocas las que se han abierto. “Tenemos una misión y eso no nos ha detenido. Es una activada que no persigue lucro alguno”, comentó.

Los protagonistas, adultos y jóvenes padecen de síndrome de Down, trastorno de déficit de atención y discapacidad auditiva.

SANTO DOMINGO. El espectáculo Sentírem reunirá el próximo 20 de este mes en el Palacio de Bellas Artes a un grupo de estudiantes con necesidades especificas de apoyo educativo en una producción de la Escuela de Danzas Especiales Fiordaliza Abreu, Inc.

La propuesta musical

“Sentírem es un espectáculo inspirado en las danzas españolas, que envuelve la pasión y el sentimiento a través de los movimientos de uno de los géneros de la danza más complejo del mundo, interpretado por alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), creado en Cuba en 1973 por la doctora Georgina Farina. Hoy tenemos un nuevo reto en presentar este género bien complejo, donde pretendemos mostrar con dignidad. Ahora a ritmo de tambores, castañuelas, bailaores y cantaores disfrutemos la entrega, sustentado en danzas españolas”, indicó Fiordaliza Abreu en visita a DL.

La labor que desempeñan en el país cuenta con el soporte del Hospital Psiquiátrico de La Habana, y la asesoría del ballet de Alicia Alonso, así como por Geogina Fariñas, creadora del método piscoballet de Cuba.

El espectáculo de danza cuenta con los segmentos Con mi sobrero; De rumba; ¿Y aquí quién manda?; Y Olé; Elegante; Soy Gitana; Yo bailo; Jota gallega; Hasta siempre. De igual modo No quiero ser mataor; No me voy a casar y el gran final en el que participa el elenco completo con el tema Iradian.

Invitó al público a adquirir las boletas en Uepaticket o llamando al teléfono 809-802-3796.

“El público debe asistir para que pueda apreciar lo que hemos logrado. Por ejemplo, José Ricargo Gíl (Jochy) ha participado en trabajos como Olivia y Eugenio, la obra que protagonizó Cecilia García en la que recibió elogios por su desempeño”, puntualizó.