Silvio Mora logra ser viral en las redes contando la historia del merengue

Lo interesante de esta propuesta es que no se trata de una entrevista polémica con los merengueros, más bien es el plano musical, para los admiradores de la música insignia nacional; se trata de la historia del artista, sus mejores canciones, cuáles arreglistas hicieron los éxitos, así como las luces y las sombras. Además, como una generación no vivió la época dorada del merengue, a cada momento histórico que precisa el artista Silvio le añade, en una interesante edición, el video o la imagen del aquel momento.

En esta cuarentena por la pandemia del coronavirus y la falta de actividades, muchas figuras, incluyendo artistas, han acudido a las redes sociales para no perder vigencia. Muchos han buscado controversias para sonar y ganar reproducciones en las plataformas digitales.

El merengue vive

En una entrevista con Diario Libre a través de Zoom, Silvio Mora habló del fenómeno de sus entrevistas. “Yo decía que en un futuro iba a tener un programa de TV. Arranca la pandemia y dejamos de tocar. Me comienzo a concentrar en mis redes sociales, no era muy activo ahí, pero percibí que subía cosas que se hacían muy virales. En un estudio de grabación me topo con el maestro Dary y le pido una entrevista a mi estilo con mi celular, con mi jocosidad y funcionó”, cuenta Mora.

Al ver el impacto obtenido, 200 mil vistas en su cuenta de Facebook, le hizo una entrevista a Bobby Rafael “la Bobina”, integrante de la orquesta de Kinito Méndez, quien estaba pasando por un proceso de salud, que de repente sumó 130 mil vistas en YouTube y en Facebook medio millón. “Y ahí se inició el proyecto”, cuenta orgulloso.

Silvio también realiza distintos análisis, un ejemplo es “Los cinco mejores merengues de Fernando Villalona”, que ha logrado conectar y a cada canción la documenta con un video del año de lanzamiento.

“Trato de decir quién es el autor, el arreglista, dónde lo estaban tocando. La mayoría de esos merengueros me han felicitado”, agregó.

El objetivo de este proyecto, según su creador, es un acto de rebeldía para la gente que afirma que el merengue murió. “Fíjate cómo logré ser viral, hablando de merengue, sin malas palabras y sin denigrar”, indicó. Ha entrevistado Sergio Vargas, Bobby Rafael, Dary Dary, Jossie Esteban, Pochy Familia, Kinito Méndez, Monchy Capricho, Belkis Concepción, Henry Jiménez, Rafa Rosario, Dioni Fernández y Miriam Cruz.

Dijo que espera entrevistar a Johnny Ventura y Toño Rosario. Y aprovechó una entrevista con Sergio Vargas para realizar el videoclip del tema “Dime por qué” grabado a dúo.

El cantante sostuvo una reunión con Bonny Cepeda, viceministro de Cultura, y busca crear una alianza con el merengue. Asimismo, indicó que “El show de Silvio” llegará a la televisión y está buscando canal.

Al hablar del futuro del merengue, Silvio señaló que no han querido admitir que Omega, Sujeto, Alá Jazá, Juliana Oneal son relevos. “Es momento de tumbar el discurso, la materia prima de mi show es el merengue”. Destacó a Manny Cruz y Gabriel como nuevos relevos. “A nivel internacional los están copiando. Yo estoy oyendo los sonidos de ellos en voces de venezolanos y colombianos”.

Silvio Mora planea realizar un festival de la voz en busca de nuevos artistas. Ante la pregunta ¿si viajaras en el tiempo a que época del merengue te hubiese gustado estar? Su respuesta fue “en la Coco Band”.