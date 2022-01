Enjoy Cuba y Sky High Dominicana firman acuerdo para volar desde RD a Cuba

Enjoy Cuba y Sky High Dominicana compartieron detalles de sus operaciones conjuntas. El encuentro contó con la presencia de los principales directivos de las empresas, Yuniel Mesa García, CEO de Enjoy Cuba y Juan Bautista Chamizo, director ejecutivo de Sky High Dominicana.

Enjoy Cuba; receptivo DMC en la mayor de las antillas; forma parte del Grupo Skedio Travel; compañía que atesora más de 15 años de experiencia en el ámbito nacional e internacional de la industria turística, con oficinas propias en la Habana y oficinas comerciales en diferentes países de Europa, Asia y América Latina; pone en función del mercado dominicano una combinación de producto, operación, tecnología, servicios y equipo profesiona.

En esta ocasión, en alianza con la aerolínea Sky High Aviation Services Dominicana, el receptivo DMC Enjoy Cuba comenzó las operaciones de esta cadena a la Habana, Cuba; con una frecuencia de dos vuelos semanales; los cuales forman parte de la operación, programa que también incluye vuelos a la ciudad de Holguín y Santiago de Cuba.

Sky High Aviation Services, ofrece más de 19 vuelos regulares a la semana desde y hacia en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez, en Santo Domingo, sirviendo a 11 destinos en el Caribe: Aruba, Curazao, St. Maarten, Bonaire, Antigua, Anguila, Bonaire, Curazao, St. Maarten, St. Kitts, Guadalupe, Martinica; adicional a las operaciones de vuelos privados (charters) desde y hacia Centroamérica, otras islas en el Caribe y Estados Unidos.

Sky High Aviation Services Dominicana está operando los vuelos a la capital cubana con equipos Embraer 145, con una capacidad de 50 pasajeros; los días lunes y viernes saliendo a las 4:00 a.m. y 6:00 a.m. respectivamente, en tanto la hora de regreso desde la Habana a la capital dominicana, está fijada a las 7:00 a.m. los lunes y a las 11:00 a.m. los viernes.

En el caso de los vuelos a Holguín, están siendo operados los días jueves ( 5:30 a.m. ) y domingos ( 6:45a.m.) y desde Holguín a Santo Domingo parten a las 7:45 a.m. y 9:00 a.m. respectivamente y los vuelos hacia la ciudad de Santiago de Cuba, estos están programados para los días martes y sábados con el mismo horario de los vuelos hacia y desde Holguín.